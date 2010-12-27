Руферы пробрались на стройку "Лахта-центра", переодевшись строителями

Петербургские экстермалы пробрались на стройку небоскреба "Лахта-центр". Руферы смогли обойти охрану, переодевшись в строительную форму.

Руферы из Петербурга пробрались на стройку небоскреба "Лахта-центр". Экстремалы проникли на объект, несмотря на усиленные меры безопасности. Судя по фотографиями, опубликованным пользователем под именем Kostas Sv, активисты переоделись в строительную форму.

Руфер выложил в сеть много фотографий со стройки. Среди них его селфи на фоне красивых видов на Приморский район, кадры со стройки и даже строительные схемы и планы эвакуации.

В своем сообщении экстремалы говорят, что отчасти на проникновение их спровоцировали сотрудники "Лахта-центра". По их словам, работники небоскреба часто выкладывают манящие снимки с видами на город, которые вызывают зависть.

Фото: ВКонтакте / Kostas Sv