Петербургские разработчики написали ПО для "умных" швейцарских часов

Разработчик First Line Software разработал программное обеспечение для высокотехнологичных швейцарских часов What Watch.

Сами из себя What Watch представляют классические часы с циферблатом и стрелками. Под ними расположен E-Ink экран. Через специальное приложение часы синхронизируются с календарем и показывают на циферблате занятость владельца по ходу дня. Также через приложение можно настроить часы так, чтобы они напоминали о днях рождения, годовщинах и других важных датах.

Размер всех часов – 42 миллиметра. На официальном сайте их можно купить за 299-329 долларов. Цена варьируется в зависимости от модели часов и цвета. Кстати, кроме классического варианта на ремешке, можно купить и еще более консервативный – карманные часы на цепочке.

Часы сделала швейцарская компания. А вот софт для хронометра разработала петербургская компания. В First Line Software написали как приложение, так и ПО для часов. Приложения могут скачать как владельцы iOS, так и Android. Синхронизация происходит через Bluetooth.

Фото: сайт What? Watch