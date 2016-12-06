Дома с изношенными лифтами попадут в программу капремонта в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы в первом чтении одобрили законопроект, который позволит вносить в программу капитального ремонта дома с изношенными лифтами.

В среду, 21 июня, Законодательное собрание в первом чтении рассматривала законопроект о добавлении в программу капитального ремонта домов с изношенными лифтами. Депутаты одобрили эти изменения.

Представители председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока заявили, что старые лебедки, шкаф управления или кабина лифта служат достаточным основанием для включения дома в программу капремонта. Эти элементы невозможно отремонтировать в рамках текущего, так как детали очень дорогостоящие. При этом предельный период эксплуатации всей системы составляет 25 лет. Пресс-служба Четырбока сообщает, что в Северной столице есть несколько тысяч лифтов, которые работают дольше этого срока.

Нововведение позволит некоторым домам продвинуться в списка на капремонт. Так как позиция в нем зависит от числа элементов, которые необходимо обновить.