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Дома с изношенными лифтами попадут в программу капремонта в Петербурге
Сегодня, 17:09
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Asyaromanenkova
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Дома с изношенными лифтами попадут в программу капремонта в Петербурге

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Депутаты Законодательного собрания Северной столицы в первом чтении одобрили законопроект, который позволит вносить в программу капитального ремонта дома с изношенными лифтами.

В среду, 21 июня, Законодательное собрание в первом чтении рассматривала законопроект о добавлении в программу капитального ремонта домов с изношенными лифтами. Депутаты одобрили эти изменения.

Представители председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока заявили, что старые лебедки, шкаф управления или кабина лифта служат достаточным основанием для включения дома в программу капремонта. Эти элементы невозможно отремонтировать в рамках текущего, так как детали очень дорогостоящие. При этом предельный период эксплуатации всей системы составляет 25 лет. Пресс-служба Четырбока сообщает, что в Северной столице есть несколько тысяч лифтов, которые работают дольше этого срока.

Нововведение позволит некоторым домам продвинуться в списка на капремонт. Так как позиция в нем зависит от числа элементов, которые необходимо обновить.

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Теги: закс , изношенный лифт , капитальный ремонт , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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