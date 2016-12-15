Петербург ждет финала Кубка конфедераций

Церемония закрытия турнира и его заключительный матч пройдут на "Санкт-Петербург Арене" сегодня, 2 июля.

В Петербурге пройдет финал Кубка конфедераций FIFA 2017. Торжественная церемония закрытия турнира и его решающий матч состоятся сегодня, 2 июля.

Церемония закрытия начнется на стадионе "Санкт-Петербург Арена" в 19:15, но болельщикам рекомендуют прийти за два часа до начала. Сюжет шоу будет посвящен истории и культуре Петербурга и Кубка конфедераций.

На мероприятии выступит ряд музыкантов и артистов. Петербуржцы и гости города услышат Полину Гагарину, Егора Крида и DJ Smash, а также увидят артиста театра "Ленинград Центр" Станислава Литвинвова и Веру Арбузову, балерину и заслуженную артистку России.

В финале турнира сойдутся сборные Германии и Чили. Начало главного матча Кубка конфедераций — в 21:00.

В связи с масштабным мероприятием петербургский метрополитен будет работать всю ночь, а общественный транспорт продлит работу до 4 часов утра. Время работы продлят следующие автобусы: № 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326, 397.

Фото: sportbox.ru