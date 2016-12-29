Первые видеокадры: Во Владивостоке на оторвавшемся льду уносит 50 рыбаков

В бухте Федорова во Владивостоке на льдине дрейфует около 50 рыбаков. Началась спасательная операция.

По сообщениям городской администрации города Владивостока, в районе бухты Федорова оторвало лед. Заложниками ситуации стали около 50 рыбаков.

В настоящее время идет спасательная операция. На место ЧП выехали сотрудники муниципальной спасательной службы и аэробот "Тайфун".

В сообществе рыбаков в Instagram появились две видеозаписи. На кадрах одного видео можно увидеть ситуацию со стороны берега. Другие кадры - это видеосообщение одного из рыбаков, дрейфующих на льдине. На видео с берега мужчина сообщает, что лед откололся на десяток километров. Слева вообще не видно конца разлому, справа конец разлома виднеется почти у линии горизонта. Ширина разлома достигает нескольких метров. Самостоятельно перебраться на берег рыбакам не представляется возможным. Видно, что несколько рыбаков находятся непосредственно с огромной трещиной. А остальные рыбаки скорее всего еще и не подозревают о случившемся.

В видеосообщении от рыбака можно увидеть спасателей, которые направляются к рыбакам. "Наверное будут нас сейчас спасать", - говорит автор сообщения.

В комментариях сообщается о предупреждении, которое предостерегало выходить на лед.

Видео: Instagram/club_rybolovov