Пятеро рыбаков на аэролодке застряли во льду Ладожского озера

Им на помощь пришли спасатели.

Рано утром, 20 марта, спасателям поисково-спасательного отряда города Новая Ладога пришлось вызволять из беды рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Рано утром поступила информация о том, что пятеро рыбаков на аэролодке застряли во льду озера. Дежурная смена обнаружила пострадавших и доставила на берег.

На прошедших выходных на льду в районе Невской губы полицейские обнаружили пятерых рыбаков.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти