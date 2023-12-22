Пятеро рыбаков на аэролодке застряли во льду Ладожского озера

Рано утром, 20 марта, спасателям поисково-спасательного отряда города Новая Ладога пришлось вызволять из беды рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Рано утром поступила информация о том, что пятеро рыбаков на аэролодке застряли во льду озера. Дежурная смена обнаружила пострадавших и доставила на берег.
На прошедших выходных на льду в районе Невской губы полицейские обнаружили пятерых рыбаков.
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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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