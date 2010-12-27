Патриарх Кирилл проводит божественную литургию в Петропавловском соборе

В соборе Петропавловской крепости началась божественная литургия в честь дня небесных покровителей Петербурга. Церемонию проводит патриарх Кирилл.

В среду, 12 июля, отмечается день святых апостолов Петра и Павла, который считают небесными покровителями Петербурга. В честь этого в Петропавловском соборе одноименной крепости проходит божественная литургия. Ее проводит патриарх Кирилл.

В собор пришли представители власти города: спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Михаил Романов и Игорь Дивинский, а также новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров. На литургии нет губернатора Георгия Потавченко. Так как глава города ушел в десятидневный отпуск. Как ранее сообщал Piter.tv, вице-губернатор Говорунов заменит Полтавченко на время его отпуска. Но в церковь пришел другой вице-губернатор - Владимир Кириллов.