Парашютист - лыжник чуть не сбил девушку в бикини

В интернете появилось видео инцидента с горнолыжного курорта в США

В сети появилось видео инцидента, который едва не закончился трагически, с горнолыжного курорта в США.

Спортсмен лыжник с небольшим парашютом при приземлении, после выполнения очередного трюка, чуть не сшиб фотомодель, которая позировала в бикини и лыжных ботинках. Услышав крики окружающих, модель в последний момент успела наклониться и избежала столкновения. Парашютист пролетел всего в нескольких сантиметрах от девушки.

Трюки на лыжах с парашютом довольно молодой вид экстремального спорта, который бурно развивается последние годы. Вертикальная скорость падения около 200 км в час. Поэтому последствия столкновения могли бы быть очень плачевными как для фотомодели, так и для спортсмена.

Видео: YouTube/Watch Game