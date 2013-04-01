Парашютист доставил мяч на поединок "Аякс" - ПСВ

Перед началом матча, парашютист прыгнул с крыши стадиона и доставил мяч в руки арбитру.

19 декабря в Голландии состоялся матч между "Аяксом" и "ПСВ". Перед началом игры, смелый парашютист спрыгнул с крыши стадиона с мячом. Экстремал приземлился в районе центрального круга и доставил мяч в руки главному арбитру. Игра проходила довольно интересная. Много опасных моментов создавали как хозяева, так и гости. Матч закончился вничью, со счетом 1-1.