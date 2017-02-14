В Петербурге пациент с ножом решал вопрос о своем лечении с травматологом

Петербуржцу грозит уголовное дело за угрозу расправы врачу-травматологу. Мужчина угрожал медику ножом, когда у них возникла ссора во время приема.

Необычно прошел прием в поликлинике №48. Поздним вечером к больницу в доме 87 на Московском проспекте пришел пациент. 32-летнего мужчину отправили к врачу-травматологу. Однако их общение пошло по необычному сценарию. Больному не понравилось что-то, и между мужчинами возник конфликт. Неожиданно пациент достал нож и начал им угрожать сотруднику больницы. Но предпринимать ничего не стал и просто удалился из больницы.

Врач не стал прощать нападение агрессивному больному. Он вызвал наряд Росгвардии. Бойцам пострадавший подробно описал своего обидчика.

Уже в половину двенадцатого ночи около дома 111 на Московском проспекте увидели похожего мужчину. Заметив патруль, подозреваемый решил сбежать, но не смог. У задержанного нашли при себе нож и проводили до отделения полиции.

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Теперь агрессивному пациенту грозит уголовное дело за угрозу убийством. Устанавливаются все подробности инцидента.

Также накануне пьяный иностранец с топором выкинул соотечественника из машины и уехал на ней. Правда, далеко сбежать ему не удалось.