Пьяный иностранец с топором выкинул соотечественника из машины и уехал на ней

Пассажир в состоянии алкогольного опьянения выгнал водителя из машины, вооружившись для этого топором. Правда далеко на угнанном авто ему уехать не удалось.

Странный и неудачный угон произошел в понедельник, 13 февраля, вечером. Около одиннадцати ночи по проспекту Луначарского двое приезжих из страны СНГ 42 и 38 лет ехали в Chevrolet Klan. Мужчина на пассажирском сидении был пьян. Около дома 9 на указанной улице между ним и водителем вспыхнула ссора.

Конфликт быстро набрал обороты. В результате выпивший участник инцидента вооружился топором и начал выгонять из автомобиля своего оппонента. Выставив водителя из машины, агрессор пересел на его место и хотел скрыться.

Пьяная поездка продолжалась не долго. Уже около дома 44 на проспекте его остановили сотрудники полиции. В правоохранительные органы обратился владелец машины. Он сообщил им о вооруженном товарище за рулем. Проводится проверка. Решается вопрос об уголовном деле.

На прошлой неделе бдительный менеджер помещал угонщику стащить Lexus с парковки на Пулковском шоссе. Сотрудник магазина увидел, как незнакомец садится в иномарку. Когда злоумышленника начали снимать на камеру, тот вышел из машины и ударил фотографа.