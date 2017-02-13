Пациент петербургской больницы «заминировал» жилой дом

Немолодой мужчина воспользовался телефоном соседа по палате

В Петербурге немолодой мужчина воспользовался телефоном соседа по палате, чтобы позвонить в диспетчерскую службы "112" и рассказать о якобы заложенной бомбе. Мужчина указал адрес – Маршала Говорова, 14. Группа правоохранителей выехала по этому адресу, чтобы проверить дом и прилегающую территорию на наличие взрывчатки.

Как сообщается, проверка показала, что звонок был ложным, и никаких следов бомбы или взрывчатого вещества в этом доме обнаружено не было. Одновременно полицейские установили, на кого зарегистрирован телефонный номер, с которого был совершен звонок.

Владельцем оказался 27-летний безработный пациент пульмонологического отделения одной из городских больниц. Молодой мужчина рассказал правоохранителям, что сам звонка не совершал, более того, ничего не знал о нем. Мужчина дал воспользоватся своим телефоном соседу по палате – 56-летнему мужчине.

Видео: из архива