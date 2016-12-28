Пьяный клиент общественной бани угнал автомобиль ЧОПа в Ставрополе

Посетитель требовал продолжение пьянки, но сотрудники бани вызвали охрану. В отместку нетрезвый мужчина угнал машину ЧОПа, однако попал на видео.

В сети появилось видео угона автомобиля, принадлежащего частному охранному предприятию. Инцидент произошел в Минераловодском районе Ставрополя. Пьяный посетитель общественной бани не захотел покинуть заведение после его закрытия. Он требовал продолжения банкета. Столкнувшись с непониманием, работники комплекса были вынуждены вызвать охрану. Когда приехали сотрудники ЧОПа, они первым делом зашли в баню, чтобы узнать все подробности происшествия, впопыхах оставив ключи в замке зажигания. Воспользовавшись данным обстоятельством, нетрезвый мужчина выбежал на улицу и решил угнать машину охранников.

Однако его злодеяние попало на видео. На кадрах можно заметить, как мужчина подкрадывается к автомобилю. Забирается внутрь и резко уезжает. В данный момент выясняют детали случившегося.

Спасательные службы предупреждают об опасности на дорогах: не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения, не нарушайте ПДД исохраняйте скоростной режим. Ранее мы сообщали, что пьяный мужчина забил ногами до смерти своего собутыльника в Лужском районе.

Видео: youtube, Блокнот Ставрополь