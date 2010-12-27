Отопительный сезон в Петербурге продлили из-за майских холодов

В Северной столице отложили окончание отопительного сезона и отключение горячей воды из-за низкой температуры воздуха. Кроме того, ТЭК города отложила испытания и профилактические работы.

Плохая погода внесла коррективы в работу ТЭК СПб. Из-за низкой температуры на улице, которая по ночам и вовсе опускается ниже нуля, продлили отопительный сезон. Из-за этого специалисты компании не смогли начать запланированные на этот период гидравлические испытания и планово-профилактические работы. Первый должны были начаться уже сегодня, 11 мая, а вторые – в понедельник, 15 мая.

В ГУП "ТЭК СПб" сообщают, что график отключения горячей воды будет откорректирован. Точные даты появятся после согласования с Комитетом по энергетике и районными администрациями. Все работы по подготовке к новому отопительному сезону, назначенные до 23 мая, откладываются. Их будут проводить уже летом.

Ранее Piter.tv сообщал. что Петербург перейдет на периодическое протапливание с 15 мая. Этот режим вводится в Северной столице после того, как в городе трое суток температура держится на уровне +8. Для сравнения, в прошлом году отопительный сезон завершился 29 апреля.