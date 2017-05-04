Петербург перейдет на периодическое протапливание с 15 мая

Город готовится к окончанию отопительного сезона

Переход на периодический режим протапливания в Петербурге запланирован на 15 мая. Устойчивого потепления в городе ожидают уже после 20 числа – несмотря на то что первая декада мая совершенно не располагает к подобным прогнозам.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, после 9 мая отопление будут отключать в зависимости от погодных условий. В прошлом, 2016 году, отопление в Санкт-Петербурге отключили 6 мая.

При этом, напомним, накануне синоптики предупредили о том, что ко вторым длинным майским выходным в город и Ленобласть вернется холод и снегопад.

Уже в пятницу, 5 мая 2017 года, в городе начнет холодать. Циклон с Баренцева моря вернет в город февральскую погоду. В предстоящие выходные возможны порывистый ветер и мокрый снег. С 6 по 8 мая ожидается очень низкая температура. В том числе ночью будет до -2 градусов, а днем прогреется до 6-7.

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