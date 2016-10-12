Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Открытая студия Piter.TV в ТРК Лето
Сегодня, 17:19
0
linroot
237

Открытая студия Piter.TV в ТРК Лето

0
 
 

Канал PITER.TV совместно с ТРК «Лето» представляет новый проект – открытую студию PITER.LIFE, расположенную в атриуме комплекса.

Гости – представители науки, культуры, образования, делового мира, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса – в прямом эфире обсудят актуальные темы и ответят на вопросы наших ведущих. Участником дискуссии может каждый посетитель ТРК «Лето»: во время эфира в атриуме будет работать «открытый микрофон», с помощью которого все желающие получат уникальную возможность пообщаться с гостями ток-шоу PITER.LIFE.

9 и 10 февраля в студии пройдут эфиры: 

             группа "Три Пули"
  •  
    •           Алиса Вокс
  •  
    •           Возрождение БК Спартак
  •  
    •           Футбольное ток-шоу "11 человек и мяч"
  •  
    •           и много другое

 

Теги: piter tv , трк лето
Категории: Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5