Открытая студия Piter.TV в ТРК Лето

Канал PITER.TV совместно с ТРК «Лето» представляет новый проект – открытую студию PITER.LIFE, расположенную в атриуме комплекса.

Гости – представители науки, культуры, образования, делового мира, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса – в прямом эфире обсудят актуальные темы и ответят на вопросы наших ведущих. Участником дискуссии может каждый посетитель ТРК «Лето»: во время эфира в атриуме будет работать «открытый микрофон», с помощью которого все желающие получат уникальную возможность пообщаться с гостями ток-шоу PITER.LIFE.

9 и 10 февраля в студии пройдут эфиры: