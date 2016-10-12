Открытая студия Piter.TV в ТРК Лето

Гости – представители науки, культуры, образования, делового мира, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса – в прямом эфире обсудят актуальные темы и ответят на вопросы наших ведущих. Участником дискуссии может каждый посетитель ТРК «Лето»: во время эфира в атриуме будет работать «открытый микрофон», с помощью которого все желающие получат уникальную возможность пообщаться с гостями ток-шоу PITER.LIFE.
9 и 10 февраля в студии пройдут эфиры:
- группа "Три Пули" Алиса Вокс Возрождение БК Спартак Футбольное ток-шоу "11 человек и мяч" и много другое