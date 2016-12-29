Основатель ансамбля "Поющие гитары" скончался от сердечного приступа

В Петербурге умер создатель ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев

Накануне, в среду, 4 января 2017 года, в Петербурге на 82-м году жизни скончался создатель ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев. Как сообщается на официальной странице коллектива "ВКонтакте", он до последних дней руководил любимым детищем.

– «Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся жизнь его была связана с музыкой. – говорится в сообщении. – Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки».

"Поющие гитары" – вокально-инструментальный коллектив, образовавшийся в начале семидесятых годов ХХ века в Ленинграде. В разные годы в нем принимали участие Ирина Понаровская, Альберт Асадуллин, Юрий Антонов и другие. Среди самых известных песен группы – "Люди встречаются", "Синий иней", "Нет тебя прекрасней" и другие.

Фото: Википедия

Видео: архив