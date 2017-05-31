Опубликовано видео удара ВМФ России по боевикам в Сирии

Все четыре крылатые ракеты достигли целей

В Сети появилось видео ударов, нанесенных с российских кораблей "Адмирал Эссен" и "Краснодар" (это подводная лодка) по позициям боевиков в Сирии. Корабли, которые стоят сейчас в акватории Средиземного моря, выпустили по Пальмире четыре крылатые ракеты. Сообщается, что в районе Пальмиры находятся военные объекты, принадлежащие (запрещенной в России террористической группировке) "Исламское государство".

Как сообщается в отчете Министерства обороны РФ, все четыре ракеты поразили намеченные цели. Стреляли по тяжелой технике и живым силам боевиков. Предварительно о намерении запускать боевые ракеты в российском военном ведомстве предупредили командование США, Израиль и Турцию.

Накануне поздним вечером о запуске крылатых ракет по боевикам в Сирии было доложено российскому президенту Путину. Донесение принес глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщается, «Краснодар» выполнил стрельбы из подводного положения. Производился запуск крылатых ракет "Калибр".

Видео: Минобороны РФ