Опубликовано видео с гигантскими улитками на поверхности Марса

Уфологи-любители нашли на поверхности Марса серию объектов, очень похожих на земных улиток.

В Сети продолжается мода на любительское изучение общедоступных фотографий и видео с поверхности Марса. Очередной уфолог-любитель обнаружил на Красной планете серию объектов необычной формы. Анонимный эксперт под ником streetcap1 назвал их "марсианскими улитками". Речь идет о десятке образований, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга в форме полукруга. По словам исследователя, природные объекты не могут иметь настолько гладкие и ровные края. Пользователь предположил, что речь идет либо о камнях, когда-то обтесанных водой, либо о живых существах, закрытых панцирем. Более того, уфолог предположил, что эти существа до сих пор живы.

Справедливости ради заметим, что ученый вполне мог принять за улиток обычные камни или самородки неизвестной нам породы или минерала. Объективных намеков на то, что в кадре находятся именно живые существа, на видео не замечено. Это уже не первый случай, когда поклонники Красной планеты пытаются разглядеть на ней одушевленное создание. Ранее здесь были "замечены" гигантский медведь, кабан, скорпион и даже солдат в обмундировании Первой мировой войны.

Видео: Streetcap1, YouTube