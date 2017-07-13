Опубликованы кадры смертельной аварии, унесшей жизни 4 человек в Самарской области

Авария произошла около половины 7го утра сегодня, 13 июля, на трассе М5

Сегодня, 13 июля, около 6 часов 30 минут между Сызранью и Тольятти на трассе М5 произошло смертельное лобовое столкновение легкового автомобиля и большегруза, которое унесло жизни 4х человек.

На 956 километре автодороги в районе поселка Валы автомобиль "Хендай Солярис" по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком "Рено Магнум", а затем улетел в кювет.

На месте аварии скончались 4 человека. Еще один человек доставлен в больницу с травмами различной тяжести. Сообщается, что легковушка зарегистрирована в Московском регионе.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Сегодня Piter.TV сообщал об аварии из Башкирии, в которой при столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб 11-летний ребенок.

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