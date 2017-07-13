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Жуткие кадры из Башкирии: В ДТП легкового автомобиля и грузовика погиб ребенок

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В сети появилось видео страшного ДТП в Мелеузовском районе Башкирии на 183 километре трассы Уфа - Оренбург

Сегодня ранним утром, 13 июля, около 7 часов 30 минут на 183 километре трассы Уфа - Оренбург произошла жуткая смертельная авария, в которой погиб 11-летний ребенок.

В легковом автомобиле "Лада Калина" ехала семья из трех человек из Салавата. За рулем машины находился 33-летний глава семьи. По неустановленным причинам "Лада" столкнулась возле переезда с грузовиком под управлением 53-летнего водителя из Оренбурга. От мощного столкновения обе машины вылетели с дороги на обочину. "Лада" получила сильные механические повреждения.

В социальных сетях сообщают, что 11-летний ребенок в салоне "Лады" от полученных травм скончался на месте аварии. О состоянии его родителей и водителя грузовика не сообщается.

Видео:ВК, БашДТП

Фото: ГИБДД Башкирии

Теги: башкирия , видео , жесть , новости регионов , погиб ребенок , смертельное дтп , фото
Категории: ДТП Происшествия Новости России Лента новостей

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