Жуткие кадры из Башкирии: В ДТП легкового автомобиля и грузовика погиб ребенок

В сети появилось видео страшного ДТП в Мелеузовском районе Башкирии на 183 километре трассы Уфа - Оренбург

Сегодня ранним утром, 13 июля, около 7 часов 30 минут на 183 километре трассы Уфа - Оренбург произошла жуткая смертельная авария, в которой погиб 11-летний ребенок.

В легковом автомобиле "Лада Калина" ехала семья из трех человек из Салавата. За рулем машины находился 33-летний глава семьи. По неустановленным причинам "Лада" столкнулась возле переезда с грузовиком под управлением 53-летнего водителя из Оренбурга. От мощного столкновения обе машины вылетели с дороги на обочину. "Лада" получила сильные механические повреждения.

В социальных сетях сообщают, что 11-летний ребенок в салоне "Лады" от полученных травм скончался на месте аварии. О состоянии его родителей и водителя грузовика не сообщается.

Видео:ВК, БашДТП

Фото: ГИБДД Башкирии