По месту его жительства изъята компьютерная техника, sim-карты, телефоны и банковские карты.

В Башкирии полиция задержала подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, 45-летний житель Стерлитамака создал в 2018 году интернет-магазин оружия и аксессуаров к нему. Он установил цену на несуществующие товары ниже рыночной на 30%, а на витрине торговой площадки выкладывал фотографии различного оружия, найденные в интернете. Сайт работал по принципу оставления заявки без обратной связи, после которой с покупателем связывался якобы менеджер магазина и убеждал внести предоплату.

Всего злоумышленник обманул не менее 30 человек таким образом. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По месту его жительства изъята компьютерная техника, sim-карты, телефоны и банковские карты.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в ограблении табачной лавки.

Видео: МВД по Республике Башкортостан