В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию за деньги

Несовершеннолетние арестованы.

На территории Уфы российские силовые структуры задержали троих подростков, пытавшихся совершить диверсию за денежное вознаграждение. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ. Известно, что сейчас несовершеннолетние арестованы по решению Кировского районного суда. Вербовка фигурантов расследования проходила при помощи мессенджера Telegram,.

Трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи. пресс-служба ФСБ по Башкирии

В видеоролике, распространенном в социальных сетях, один из подростков сообщает, что первым задание через Telegram поступило ему, при этом координаты совершения преступления "определял заказчик". Все трое подозреваемых были пойманы с поличным в момент попытки совершения поджога. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ.

В ФСБ заявили, что мощности изъятой в иконах взрывчатки хватит на подрыв жилой пятиэтажки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости