Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" приглашает горожан ознакомиться с новой трактовкой классического произведения. Вас ждет новаторская сценография, смелые костюмы и вечный сюжет о любви. Режиссером постановки выступает худрук театра Юрий Александров.
Опера "Травиата"
Фантазия с одним антрактом на музыку Джузеппе Верди по роману Александра Дюма-младшего "Дама с камелиями".
Тперь всех блондинками делают, почему то, Татьяну,Виолетту,даже Кармен. Зачем почему-
непонятно. Или лишь бы дальше от первоисточника.