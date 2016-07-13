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Опера "Травиата"
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Опера "Травиата"

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Фантазия с одним антрактом на музыку Джузеппе Верди по роману Александра Дюма-младшего "Дама с камелиями".

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" приглашает горожан ознакомиться с новой трактовкой классического произведения. Вас ждет новаторская сценография, смелые костюмы и вечный сюжет о любви. Режиссером постановки выступает худрук театра Юрий Александров.

Теги: опера
Категории: Театр

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    12.01.2016
    18:49
    Аноним Ответить

    Тперь всех блондинками делают, почему то, Татьяну,Виолетту,даже Кармен. Зачем почему-
    непонятно. Или лишь бы дальше от первоисточника.

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