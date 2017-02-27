Опасные маневры Омской маршрутки возмутили интернет

Спешащему водителю маршрутки было мало 3х полос

В интернете появилась видеозапись с хамским и опасным поведением маршрутки на улицах Омска.

Этот видеоролик был снят на улице Красный Путь 25 февраля в обеденное время. В поле зрения видеорегистратора попало наглое и опасное поведение маршрутного такси с пассажирами. В попутном с маршруткой направлении автомобили двигались по трем полосам, однако водителю, перевозившему пассажиров, и этих полос оказалось мало. Он двигался по крайней левой полосе, с которой водители других автомобилей совершали поворот налево. На кадрах можно увидеть, что как минимум двух столкновений удалось избежать по счастливой случайности и благодаря отличной реакции водителей легковых авто.

В социальных сетях, где размещен данный видеосюжет, комментарии полны возмущения в адрес водителя маршрутного микроавтобуса. Там указывается и номер маршрутки - в962ух38. Омичи надеются, что ГИБДД обратит внимание на это видео и накажет по справедливости наглого водителя, который рискует жизнью и здоровьем горожан.

Видео: YouTube/ydmitrya