Бузову и Кудри закидали помидорами

В сети появился "стебный" клип Ольги Бузовой и Насти Кудри на трек "Нам будет жарко". Известная телеведущая убила всех своих хейтеров одним ударом.

Сегодня, 22 мая, на официальном youtube-канале Насти Кудри появился клип на трек "Нам будет жарко". Девушка записала новую песню вместе с Ольгой Бузовой, которая также выложила несколько секунд ролика в своем инстаграме с комментарием: "Лучшее оружие в борьбе с негативом, которого очень много вокруг меня – это любовь, доброта и умение смеяться над собой. И что бы ни говорили люди вокруг, я делаю то, что мне нравится, много работаю и у меня грандиозные планы".

В новом клипе Бузова открыто заявляет, что поет под "фанеру", зарабатывает на рекламе и мечтает о статуэтке. Кроме того, девушки несколько раз появляются в "обнаженном" виде, а также их закидывают помидорами.

Судя по всему, Бузова устала от насмешек со стороны хейтеров и сама решила посмеяться над собой, а заодно и над своими завистниками. "Стебное" видео за 4 часа оценили почти 1, 1 миллионов человек.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось шокирующее видео: Бузова засветила обнаженную грудь.





Видео: youtube, Настя Кудри