Шокирующее видео: Бузова засветила обнаженную грудь

На съемках нового клипа теледивы произошел конфуз: Бузова буквально сорвала с себя откровенный купальник, из которого вывалилась ее грудь.

На днях в сети появилась любопытная запись: во время съемок нового клипа Ольги Бузовой произошел конфуз. Дело вот в чем: певица настолько "затанцевалась", что не заметила, как ее грудь вывалилась из откровенного купальника. Впрочем, данный инцидент девушку не особо смутил, она прикрыла неожиданность рукой и громко засмеялась. Была ли это очередная эпатажная выходка Бузовой или просто недоразумение, пока неизвестно.

Что касается предстоящего клипа на песню "Нам будет жарко", то, судя по всему, его главная задача – привлечение внимания посредством ярких цветов, откровенных нарядов и сексуальных танцев. Надо сказать, что Бузова уже заинтриговала фанатов, опубликовав небольшой отрывок клипа.

За сутки его оценили почти полтора миллиона человек.

Однако, несмотря на фантастические цифры, некоторым пользователям соцсети ролик не понравился. Они заявили, что песня ужасная и клип ей под стать.

Ранее мы сообщали, что Бузова разочаровала фанатов "живым" пением в караоке.

Видео: youtube, Woman`s Day онлайн журнал