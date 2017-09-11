Ольга Бузова снялась голой в своем новом клипе на песню "Хит-парад"

Новый клип Ольги Бузовой явно говорит о желании встретить своего мужчину, но пока никому не удается попасть в ее "Хит-парад".

11 сентября у популярной телеведущей, модели, певицы вышел новый клип на песню "Хит-парад", которая входит в дебютный альбом "Под звуки поцелуев".

Сама Ольга поясняет, что песня о сильной, уверенной в себе девушке, которая предпочитает все самое лучшее. "Зачастую некоторым мужчинам оказывается не под силу быть с нами...Но лично я хочу верить, что в этом мире есть те самые мужчины, которые смогут сделать счастливыми нас с вами, мои принцессы, не ставя нам бредовых условий, а любя нас всем сердцем, просто потому, что мы у них есть. А пока я говорю им всем, что ты не попал", пишет в своем Instagram артистка.

По сюжету клипа, Бузова появляется в саду в белом платье, а ее спутник не может никуда выйти, запутавшись в белой ткани. Сцена намекает на то, о чем писала Ольга: "некоторым мужчинам оказывается не под силу быть с нами". Затем певица появляется в комнате с короной на голове из роз, где поет строки о несложившейся любви. Припев песни исполнительница поет обнаженной, однако грудь ее прикрыта пиксельными кубиками. За все это время мужчина так и не смог вылезти из белого фатина. Именно поэтому он "не попал в Хит-парад" ее мыслей.

Обойтись без обсуждений подписчиков, конечно, не удалось. Как всегда в сторону Ольги летят критика и похвала одновременно. "Красиво и со вкусом", "Это просто колоссально. Ни с чем не сравнимо. Говорить могут все, что угодно, но возглавлять айтюнс 4 день подряд дано не каждому" "Песня отвратительна, как и сам голос", "Зачем надо было ехать снимать этот клип в Америку? Ничего сверхъестественного в клипе нет, сценки с Олей и всё. Такое снять можно в любом городе любой страны!"

Фото: Instagram buzova86

Видео: YouTube Ольга Бузова