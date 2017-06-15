Ольга Бузова платит фанатам за подпевку на концертах 200 рублей

В Сети разгорелся скандал после выступления Бузовой на Дне России в Петербурге

В Сети разгорелся скандал, снова связанный с певческой деятельностью экс-участницы "Дома-2" Ольги Бузовой. Поводом к нему послужил пост, опубликованный в соцсетях от имени немолодой жительницы Петербурга.

По словам женщины, во время концерта в День России 12 июня ее внуки-подростки ненадолго отлучились от бабушки, а вернулись с небольшой суммой денег и листами бумаги с отпечатанными текстами двух песен Ольги Бузовой. Дети объяснили, что получили по 200 рублей на брата за то, что будут подпевать хитам новоиспеченной звезды.

Слух отозвался в Сети горячими спорами. Поклонницы звезды не верят в подобное и считают это домыслом, а ненавистники соревнуются в злословии. Под видеозаписями с концерта уже набралось по несколько тысяч комментариев.

Напомним, ранее в интернете высмеял наряд Ольги Бузовой, в котором она вышла на сцену на Дворцовой площади. Основные претензии при этом интернет-пользователи высказывали не к качеству исполнения песен Бузовой, а к ее костюму. Певица вышла на сцену в джинсовых микрошортах, надетых на колготки, черном кроп-топе и белой "оверсайз" рубашке поверх всего этого. В пупке Ольги Бузовой поместилось металлическое украшение, а окружала певицу подтанцовка из нескольких крепких мужчин, с пяти метров не отличимых от группы секьюрити.

Ольга выложила много фото и видео после своего выступления. Разумеется, на Дворцовой площади собралось очень много поклонников звезды. А новый хит «Мало половин» не оставил равнодушными фанатов. На фоне в записи, которую Бузова выложила в Инстаграм, ясно слышно, что кто-то за кадром самоотверженно подпевает ей – неизвестно, за деньги или от души.

Видео: инстаграм