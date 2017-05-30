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"Действительно мало половин": В сети высмеяли новый клип с голой Бузовой

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Ольга Бузова полностью разделась в толпе голых мужчин. В действительности сделала она это ради нового клипа

В Сети появился тизер нового клипа бывшей участницы "Дома-2" Ольги Бузовой. Видео носит загадочное название "Мало половин", и в рефрене песни Бузова сообщает, что "открывает для себя мир других мужчин". – Одним словом, новый трек также посвящен сложному пути сильной женщины через расставание.

В тизере клипа, который гуляет по интернету с хэштегом #малополовин, Ольга Бузова то плавно пританцовывает в маске цвета металлик, то с киберпанковой серебристой полосой вдоль лица действительно поет про "других мужчин" в толпе накачанных здоровяков, которые стоят к камере спиной.

Пользователи социальных сетей, которые и раньше относились к пению Ольги Бузовой с некоторым скепсисом, раскритиковали и это новое видео, и по мизогинической традиции не забыли проехаться и по внешности главной героини. Под "половинами" блогеры, видимо, понимают грудь Ольги Бузовой, которая у миниатюрной девушки и правда небольшого размера.

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Видео: инстаграм  

Теги: бузова , дом 2 , клип , клип бузовой , ольга бузова
Категории: Новости России Новости шоу-бизнеса

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