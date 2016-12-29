Очевидец снял горящую скважину в Оренбургской области

В Оренбургской области тушили пожар на газонефтяной скважине.

В 08:42, 5 января произошло возгорание газонефтяной скважины по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, в 18 км от с. Грачевка. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. К ликвидации пожара привлечено 56 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 31 человек и 9 единиц техники.