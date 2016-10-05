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Очевидцы с трясущимися руками засняли на видео поимку бенгальского тигра Оскара

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Накануне в Палермо, Италия, из бродячего цирка сбежал редкий бенгальский тигр. Очевидцы засняли один из этапов этого "полосатого рейса", а весь мир замер: то ли от восторга, то ли от животного ужаса

Как сообщает электронная версия газеты The Daily Mail, в Сицилии, Палермо бенгальский тигр по кличке Оскар совершил грандиозный побег из своего вальера в бродячем цирке, приехавшего из Швеции. 

Инцидент случился в минувшую субботу, 28 января. Хищник несколько часов бродил по улицам итальянского города Палермо ровно до тех пор, пока взволнованные автомобилисты не решились вызвать полицию.
 
Сотрудники правоохранительных органов решили не наносить зверю вред и не усыплять его с помощью транквилизаторов. Взамен насильственным действиям, бравые защитники порядка осмелились посадить Оскара обратно в клетку. Для этого пришлось перекрывать движение транспорта на шоссе.


Видео: YouTube, Francesco Gratteri

Теги: бенгальский тигр , бродячий цирк , италия , палермо , сбежал тигр , тигр оскар
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия Культура Смешное Видео

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