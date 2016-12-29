Няню двухлетнего мальчика обвинили в мастурбации при ребенке

После пяти месяцев работы няни родители ребенка обратились в полицию

В Петербурге родители двухлетнего мальчика обратились в полицию с рассказом о диком происшествии в их семье. По версии заявителей, няня их ребенка, которая проработала в семье в течение почти полугода, посвящала мальчика в подробности своей интимной жизни, а именно – мастурбировала при нем.

Следствие квалифицирует такие поступки как "действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего". По факту заявления начата проверка.

При этом не сообщается, как именно родителям мальчика стало известно о странном поступке няни. Однако отмечается, что 22-летняя девушка, которая работала в этой семье бэбиситтером, с некоторого времени не выходит на связь, не отвечает на телефонные звонки, скрывается от уже бывших работодателей.

Видео: из архива