Новый виадук на Обводном канале откроют в пятницу

Недавно законченный виадук на набережной Обводного канала откроют в ближайшую пятницу, 26 мая. Съезд с развязки будет выходить на проспект Обуховской Обороны.

На набережной Обводного канала меняется схема движения. В пятницу, 26 мая, тут открываются новый виадук. Развязка выводит автомобили на проспект Обуховской Обороны в сторону Синопской набережной и моста Александра Невского.

При этом в ГАТИ отмечают, что южная сторона набережной Обводного канала станет односторонней. По ней машины будут двигаться в сторону Атаманского моста.

Остальные ограничения для автомобилей в районе сохраняются. Например, Синопская набережная остается закрытой в сторону центра.

Также с 26 мая до 25 июня набережную Обводного канала закроют от Кременчугской улицы до проспекта Обуховской Обороны. Ограничат движение на Глухоозерском шоссе от Мельничной улицы четной стороны набережной Обводного канала.

Ранее Piter.tv сообщал, что движение в центре Петербурга ограничили из-за Книжного салона. По ссылке есть актуальная схема объезда.