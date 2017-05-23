Движение в центре Петербурга ограничили из-за Книжного салона: схема объезда

Из-за проведения очередного книжного салона в центре Северной столицы ограничили движение по некоторым улицам. Дирекция по организации дорожного движения предлагает схему объезда закрытой территории.

В центральной части Петербурга все сложнее ездить автомобилистам из-за разнообразный мероприятий, которые перекрывают движение. Так из-за XII международного книжного салона со вторника, 23 мая, закрывают часть улиц.

Начались ограничения из-за салона еще в пятницу, 19 мая. В десять вечера закрыли участок Кленовой улицы от Инженерной улицы до Манежной площади. Кроме того, полностью ограничили движение на Манежной площади.

С сегодняшнего дня ограничения станут еще масштабнее: закроют улицы вокруг Михайловского манежа, где и проходит книжный салон. Так как мероприятие будет проходить на прилегающих к зданию улицах, то для машин закрыли Манежную площадь, Малую Садовую и Кленовую улицу. Сюда машины пустят только в три часа дня 29 мая.

Автомобилистам предлагают схему по объезду закрытых участков. Дирекция по организации дорожного движения создала схему: