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Движение в центре Петербурга ограничили из-за Книжного салона: схема объезда

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Из-за проведения очередного книжного салона в центре Северной столицы ограничили движение по некоторым улицам. Дирекция по организации дорожного движения предлагает схему объезда закрытой территории.

В центральной части Петербурга все сложнее ездить автомобилистам из-за разнообразный мероприятий, которые перекрывают движение. Так из-за XII международного книжного салона со вторника, 23 мая, закрывают часть улиц.

Начались ограничения из-за салона еще в пятницу, 19 мая. В десять вечера закрыли участок Кленовой улицы от Инженерной улицы до Манежной площади. Кроме того, полностью ограничили движение на Манежной площади.

С сегодняшнего дня ограничения станут еще масштабнее: закроют улицы вокруг Михайловского манежа, где и проходит книжный салон. Так как мероприятие будет проходить на прилегающих к зданию улицах, то для машин закрыли Манежную площадь, Малую Садовую и Кленовую улицу. Сюда машины пустят только в три часа дня 29 мая.

Автомобилистам предлагают схему по объезду закрытых участков. Дирекция по организации дорожного движения создала схему:

Движение в центре Петербурга ограничили из-за Книжного салона: схема объезда

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Теги: книжный салон , новости питера , новости спб , ограничения движения
Категории: Новости СПб

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