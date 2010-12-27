Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Новый президент Франции возмущен отношением к своей жене‍
Вчера, 23:55
0
Sheker
44

Новый президент Франции возмущен отношением к своей жене‍

0
 
 

Новый президент Франции защищает от общественности свою 64-летнюю жену

 Нового президента Франции 39-летний Эммануэля Макрона возмущает отношение к его 64-летней супруге Брижит Макрон. После того, как Макрон занял пост президента, его личную жизнь активно начали обсуждать в социальных сетях и СМИ. Причиной для пересудов стала разница в возрасте между супругами.

Эммануэль Макрон заявил, что свою жену он полюбил сразу же как только ее увидел. Новый президент Франции познакомился с Брижит в возрасте 15-ти лет, когда она руководила театральным кружком, в котором состоял будущий политик.  Из-за него Брижит оставила своего мужа, несмотря на то, что у них было двое совместных детей. Также Макрон отмечает, что только благодаря поддержке супруги, ему удалось достичь того, что он сейчас имеет.    

 

Фото:
Instagram: brigitte.macron.fanpage

Теги: новый президент франции , франция , эммануэль макрон
Категории: Мировые новости Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5