Новый президент Франции возмущен отношением к своей жене‍

Новый президент Франции защищает от общественности свою 64-летнюю жену

Нового президента Франции 39-летний Эммануэля Макрона возмущает отношение к его 64-летней супруге Брижит Макрон. После того, как Макрон занял пост президента, его личную жизнь активно начали обсуждать в социальных сетях и СМИ. Причиной для пересудов стала разница в возрасте между супругами.

Эммануэль Макрон заявил, что свою жену он полюбил сразу же как только ее увидел. Новый президент Франции познакомился с Брижит в возрасте 15-ти лет, когда она руководила театральным кружком, в котором состоял будущий политик. Из-за него Брижит оставила своего мужа, несмотря на то, что у них было двое совместных детей. Также Макрон отмечает, что только благодаря поддержке супруги, ему удалось достичь того, что он сейчас имеет.

Фото:

Instagram: brigitte.macron.fanpage