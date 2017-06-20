"Метрострою" нужно 10 млрд для достройки трех станций Фрунзенского радиуса

"Метрострой" ожидает, что город выделит около 10 миллиардов рублей, которые пойдут на достройку Фрунзенского радиуса подземки.

Лимиты финансирования строительства новый станций метрополитена в этом году были израсходованы. Сейчас "Метрострой" ведет работы за свой счет. В частности компания ждет аванса в 2,7 миллиарда рублей для достройки новых станций Фрунзенского радиуса.

Как рассказал заместитель гендиректора "Метрострой" Алексей Старков, кроме этого город должен выделить 6,5 миллиарда рублей. Это приблизительная сумма, на которую был урезан контракт с компанией.

Если "Метрострой" вовремя получит средства, то уже весной 2018 откроется новая станция на юге Северной столицы. В компании надеются на лучшее, так как станции нужны городу и проблем с финансированием не ожидают. Три новые станции Фрунзенского радиуса: "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Южная". Они должны быть открыты в конце декабря 2018 года.

Первая из перечисленных станций готова на 90% для отделочных работ. На ней также тестируют эскалаторы, изготовленные "Метростроем".