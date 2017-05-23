Ники Минаж шокировала фанатов голыми фото

Сегодня, 23 мая, известная американская дива удивила фанатов откровенными фотографиями. На этот раз Ники Минаж, связанная по рукам и ногам, полностью обнажилась ради эффектных кадров. Надо сказать, что за 12 часов серия снимков суммарно набрала более 1,7 миллионов лайков.
Фанаты девушки в абсолютном восторге. Они то и дело комментирую фото подобным образом: "Красотка!", "Горячая штучка!", "Я люблю тебя, Ники".
Судя по всему, Ники Минаж совершенно не стесняется своих пышных форм. Не так давно девушка заставила весь мир обсуждать собственный наряд: дело в том, что Минаж появилась на неделе моды в Париже с голой грудью.
Ранее мы сообщали, что в сети опубликовали шокирующее видео: Бузова засветила обнаженную грудь.
Видео: youtube
Фото: инстаграм Ники Минаж