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Ники Минаж шокировала фанатов голыми фото

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Американская певица в очередной раз разделась донага ради эффектных кадров и продемонстрировала поклонникам свои пышные формы. За несколько часов сексуальные снимки девушки оценили более полумиллиона человек.

Сегодня, 23 мая, известная американская дива удивила фанатов откровенными фотографиями. На этот раз Ники Минаж, связанная по рукам и ногам, полностью обнажилась ради эффектных кадров. Надо сказать, что за 12 часов серия снимков суммарно набрала более 1,7 миллионов лайков.

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Фанаты девушки в абсолютном восторге. Они то и дело комментирую фото подобным образом: "Красотка!", "Горячая штучка!", "Я люблю тебя, Ники".

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Судя по всему, Ники Минаж совершенно не стесняется своих пышных форм. Не так давно девушка заставила весь мир обсуждать собственный наряд: дело в том, что Минаж появилась на неделе моды в Париже с голой грудью.

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Ранее мы сообщали, что в сети опубликовали шокирующее видео: Бузова засветила обнаженную грудь.
 

Видео: youtube

Фото: инстаграм Ники Минаж

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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса

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