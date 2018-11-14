Об этом она написала в своем Twitter.

Певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры. Девушка написала в Twitter, что "решила уйти на покой и быть со своей семьей".

Также певица обратилась к своим поклонникам, попросив оставаться с ней до конца.

В феврале 2019 года 36-летняя Минаж анонсировала подготовку к записи своего пятого студийного альбома. Сроки выхода пластинки не назывались.

Четвертый альбом певицы под названием "Queen" вышел в августе 2018 года. Среди 19 треков присутствовали совместные записи с рэперами Эминемом, The Weeknd, Future и Лил Уэйном, а также с Арианой Гранде.

Ранее мы писали, что голограмма Уитни Хьюстон даст несколько концертов.

Фото: Instagram / nickiminaj