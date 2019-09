Голограмма Уитни Хьюстон даст несколько концертов

Изображение певицы отправится в турне по городам Великобритании в следующем году.

Как сообщили в gazeta.spb.ru со ссылкой на издание The Independent, эксперты создавали новое изображение певицы в течение нескольких лет. Ранее после работы этих же специалистов увидели свет голограммы других музыкантов – Роя Орбисона и Эми Уайнхаус.

Старший вице-президент по маркетингу компании Primary Wave Сет Фабер заявил, что зрителей будущих шоу ждет запоминающееся выступление, которое будет максимально близкое к реальному. Зрители смогут услышать такие хиты певицы, как I Will Always Love You и многие другие.

Напомним, что американская певица Уитни Хьюстон ушла из жизни в возрасте 48 лет. Инцидент в отеле в Беверли-Хиллз 2012 года связывают с наркозависимостью артистки.

Фото: Википедия