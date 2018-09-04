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Alena_Zinovieva
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Оголенную грудь Ники Минаж увидела 50-тысячная толпа

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В интернете появилось видео конфуза.

В сети появилось видео с выступления популярной американской рэперши Ники Минаж. Певица выступала на фестивале Made In America в Филадельфии. Во время танца узкое платье не смогло удержать пышную грудь артистки, и она вывалилась наружу. Этот конфуз увидела 50-тысячная аудитория и поддержала певицу аплодисментами.

Не смотря на выпавшую из платья грудь, Ники показала себя как настоящий профессионал. Певица ничуть не смутилась. Она сразу же вернула сползший топик на место и продолжила танцевать.

Ранее мы писали, что падение Бейонсе и ее младшей сестры попало на видео.

Видео: YouTube / Amazin Salam

Теги: made in america , видео , ники минаж
Категории: Лента новостей Мировые новости

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