Оголенную грудь Ники Минаж увидела 50-тысячная толпа

В интернете появилось видео конфуза.

В сети появилось видео с выступления популярной американской рэперши Ники Минаж. Певица выступала на фестивале Made In America в Филадельфии. Во время танца узкое платье не смогло удержать пышную грудь артистки, и она вывалилась наружу. Этот конфуз увидела 50-тысячная аудитория и поддержала певицу аплодисментами.

Не смотря на выпавшую из платья грудь, Ники показала себя как настоящий профессионал. Певица ничуть не смутилась. Она сразу же вернула сползший топик на место и продолжила танцевать.

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Видео: YouTube / Amazin Salam