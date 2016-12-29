Нео существует: кикбоксер из Киргизии во время боя исполнил трюк из "Матрицы"

Этот видеоролик с трюком из "Матрицы" во время боя облетел весь Мир и сделал Рафаэля Физиева героем

Буквально сутки назад в интернете появилось видео с фрагментом боя боксера из Киргизии Рафаэля Физиева со звездой тайского бокса Сорго Петьинди.

Этот матч состоялся в рамках турнира Toyota Marathon в городе Пхитсанулок в Таиланде. В один из моментов боя Рафаэль ушел от удара ногой соперника, отклонившись назад, точно так же, как это исполнял герой Киану Ривза Нео в фантастическом фильме "Матрица". Правда, такой "трюк" не спас Физиева, он проиграл этот матч.

В комментариях под видео в интернете многие восхищаются гибкостью позвоночника бойца из Бишкека. И все с улыбкой восклицают: "Матрица существует! Нео есть!"

Видео: YouTube/Máté Bakos