На юго-западе Петербурга жители ждут прорывов из-за проверки теплосети

В Кировском районе проверяют теплосети

Во вторник, 6 июня 2017 года, в Кировском районе Петербурга начнут проверять теплосети на прочность и плотность. В этой связи в компании напомнили петербуржцам о том, что необходимо соблюдать определенную осторожность и технику безопасности, а также сообщили номера телефонов, по которым нужно звонить в случае обнаружения протечек.

Специалисты отмечают, что при обнаружении признаков повреждения теплосетей необходимо позвонить по телефону 004 (112) и не подходить к месту вытекания воды.

Энергетики также напоминают, что нельзя заходить за ограждения или предупреждающие знаки. Если ваш автомобиль припаркован в зоне разлива, не приближайтесь к нему.

В зону испытаний района входят тепловые сети, проходящие по Автомобильнаой улице, проспекту Стачек, проспекту Маршала Жукова, улице Стойкости, улице Генерала Симоняка, улице Солдата Корзуна, улице Лёни Голикова, проспекту Ветеранов, улице Танкиста Хрустицкого, улице Козлова, проспекту Народного Ополчения, Трамвайному проспекту.

Видео: архив