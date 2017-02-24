На волосок от столкновения с фурой был водитель под Пензой

В сети появилось видео, где водитель чудом избежал столкновения с большегрузом

Сегодня утром, 24 февраля, водителю легковушки несказанно повезло, когда он ехал по трассе М5.

В интернете появилось видео с видеорегистратора автомобиля, который чудесным образом чуть не попал в серьезную аварию на трассе М 5 под Пензой. На кадрах видно, как в обоих направлениях едут автомобили один за другим. В какой-то момент на встречной полосе на заснеженной трассе заносит фуру. Водитель легковушки вовремя среагировал и чуть повернул вправо на обочину. Ему удалось избежать столкновения с грузовиком. И вдобавок к этому, легковушку не занесло, попав колесами на обочину.

После того, как большегруз остался вне видимости камеры, раздается стук, скорее всего фура врезалась в отбойник.

Видео:YouTube/Sergey Boch