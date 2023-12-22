В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Инцидент произошел вечером 9 января на улице Побочинская. На территории стройки загорелись бытовки на 300 квадратных метрах. В тушении огня участвовали 29 специалистов и пять единиц техники.
При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили двух погибших. Их личности устанавливаются. Также выясняются причины пожара.
Ранее мы сообщали, что во Владимирской области загорелся склад.
Видео: МЧС России
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