На территории стройки загорелись бытовки на 300 квадратных метрах.

В Пензе при пожаре на стройплощадке погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Инцидент произошел вечером 9 января на улице Побочинская. На территории стройки загорелись бытовки на 300 квадратных метрах. В тушении огня участвовали 29 специалистов и пять единиц техники.

При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили двух погибших. Их личности устанавливаются. Также выясняются причины пожара.

Ранее мы сообщали, что во Владимирской области загорелся склад.

Видео: МЧС России