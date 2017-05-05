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Массовая авария в Воронеже: трассу не поделили три легковушки

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В сети появилось видео тройного ДТП на Острогожской. В результате крупной аварии серьезно пострадали несколько человек.

В минувший четверг, 4 мая, в Воронеже трасу не поделили три автомобиля: "Фольксваген", "Митсубиси" и "ВАЗ-2107". Инцидент произошел около 15 часов 15 минут возле дома №144 на Острогожской. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия массовой аварии удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, 39-летний водитель "Митсубиси" не справился с управлением и протаранил сзади "Семерку". В результате столкновения "ВАЗ" отбросило на встречку, где он врезался в "Фольксваген". На кадрах можно заметить, что от удара отечественную легковушку буквально смяло.

Известно, что в крупной аварии серьезно пострадал 56-летний водитель "Семерки". Его в срочном порядке госпитализировали в больницу. Остальные участники ДТП отделались легкими повреждениями.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Астрахани: легковушка протаранила грузовик.
 

Видео: группа вконтакте "Аварии | ДТП | Воронежа"

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Категории: Новости России Лента новостей

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