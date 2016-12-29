Прорванную трубу с холодной водой на Вавиловых ремонтируют с утра

В Водоканале уверяют, что ремонтные работы никак не отразятся на снабжении водой ближайших домов.

Рано утром в понедельник, 16 января, в Северной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз труба прохудилась около дома 6 на улице Вавиловых. Прибывшие на место сотрудники Водоканала определили, что холодная вода выливается из трубы диаметром 200 миллиметров. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок.

Ремонт начался еще утром и продолжается до сих пор, сообщает "Санкт-Петербург.ру". Точное время окончания работ пока не называют. При этом в ведомстве заверили, что на водоснабжении инцидент не отражается.

В Северной столице в зимний период часто происходят коммунальные аварии. Иногда из-за разлива воды горожане остаются без отопления и горячей воды. На прошлой неделе прорыв трубы затруднил проезд на Софийской улице. По рассказам очевидцев, на углу Славы и Софийской образовалась внушительная лужа. Автовладельцы беспокоились, что минусовая температура ночью может превратить этот участок в идеальный каток.