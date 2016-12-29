Прорыв трубы затруднил проезд на Софийской улице

О коммунальной аварии во Фрунзенском районе сообщают очевидцы

В пятницу, 13 января 2017 года, во Фрунзенском районе Петербурга произошла очередная коммунальная авария. Как сообщали очевидцы в сообществе spb_today, прорыв трубы спровоцировал затруднения на дороге.

«Занят правый ряд, а также целый океан на углу Славы и Софийской, проезд затруднен, если ночью подморозит, будет каток», – писали в сообществе spb_today.

По словам автомобилистов, если ночью в субботу в городе упадет температура, станет еще хуже: дорога на этом участке превратится в каток.

Выехавшая на место аварии бригада выяснила, что дала течь труба диаметром 900мм возле дома №57 по Софийской улице. Закончить работы планируется к утру 14 января.

Видео: из архива