На улице Лени Голикова после прорыва трубы двор затопила мутная вода

Проверка теплосетей в Кировском районе Петербурга закончилась масштабной аварией.

Сегодня, 6 июня, во дворах на улице Лени Голикова произошел мощный прорыв теплосети. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители. В Интернете уже появились первые видео и фотографии с места ЧП.

Как стало известно Piter.TV, авария случилась в 10 метрах от жилого дома №47. Прорыв произошел в районе полудня, через несколько минут грязная вода затопила весь двор и парковку с десятком автомобилей. Очевидцы сообщают, что вода вырывалась из-под земли в виде мутного гейзера. Это теплая вода, но не кипяток: для плановой проверки труб используют жидкость не горячее 40 градусов.

В "Теплосети Санкт-Петербурга" уже подтвердили факт аварии. В организации заявили, что прорыв локализован, дом временно отключен от горячего водоснабждения. Ранее мы писали, что на юго-западе Петербурга жители ждут прорывов из-за проверки теплосети.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург