Ночью десять пожарных тушили квартиру на улице Лени Голикова

Сегодня ночью, 11 февраля, в Кировском районе произошел пожар. На улице Лени Голикова горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03:48. Пламя охватило 10 "квадратов" в одной из комнат.
Бороться с огнем прибыли десять спасателей и две спецмашины. Они справились за полчаса. В 04:12 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.
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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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