Ночью десять пожарных тушили квартиру на улице Лени Голикова

Пламя охватило 10 "квадратов" в одной из комнат.

Сегодня ночью, 11 февраля, в Кировском районе произошел пожар. На улице Лени Голикова горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03:48. Пламя охватило 10 "квадратов" в одной из комнат.

Бороться с огнем прибыли десять спасателей и две спецмашины. Они справились за полчаса. В 04:12 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург