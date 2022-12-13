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Ночью десять пожарных тушили квартиру на улице Лени Голикова
Сегодня, 9:33
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Ночью десять пожарных тушили квартиру на улице Лени Голикова

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Пламя  охватило 10 "квадратов" в одной из комнат.

Сегодня ночью, 11 февраля, в Кировском районе произошел пожар. На улице Лени Голикова горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03:48. Пламя  охватило 10 "квадратов" в одной из комнат.

Бороться с огнем прибыли десять спасателей и две спецмашины. Они справились за полчаса. В 04:12 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в Вырице сгорел особняк 1912 года постройки.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горела квартира, мчс, пожар, спасатели, улица лени голикова
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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